Оскорблявшего учеников учителя уволили на Кубани
Оскорблявшего учеников учителя алгебры уволили в Краснодаре
Учителя алгебры в одной из краснодарских школ уволили после высказываний на уроке перед шестиклассниками.
Как сообщили в телеграм-канале пресс-службы Муниципального центра управления Краснодара, мужчина допустил оскорбительные слова в адрес русских. В учебном заведении начали педагогическое расследование, а материалы передали в правоохранительные органы.
По данным МЦУ, педагог высказал свое мнение прямо во время занятия, а ученики записали речь на диктофон. Запись показали родителям, после чего те подготовили коллективную жалобу.
«В данный момент учитель уволен из школы», — добавили в пресс-службе.
В полиции Краснодара уточнили, что мужчину проверяют.