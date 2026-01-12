Оскорблявшего учеников учителя уволили на Кубани

12 января 2026, 14:24

Оскорблявшего учеников учителя алгебры уволили в Краснодаре

Фото: istockphoto/blinow61

Учителя алгебры в одной из краснодарских школ уволили после высказываний на уроке перед шестиклассниками.





Как сообщили в телеграм-канале пресс-службы Муниципального центра управления Краснодара, мужчина допустил оскорбительные слова в адрес русских. В учебном заведении начали педагогическое расследование, а материалы передали в правоохранительные органы.



По данным МЦУ, педагог высказал свое мнение прямо во время занятия, а ученики записали речь на диктофон. Запись показали родителям, после чего те подготовили коллективную жалобу.





«В данный момент учитель уволен из школы», — добавили в пресс-службе.