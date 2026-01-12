Достижения.рф

Оскорблявшего учеников учителя уволили на Кубани

Оскорблявшего учеников учителя алгебры уволили в Краснодаре
Фото: istockphoto/blinow61

Учителя алгебры в одной из краснодарских школ уволили после высказываний на уроке перед шестиклассниками.



Как сообщили в телеграм-канале пресс-службы Муниципального центра управления Краснодара, мужчина допустил оскорбительные слова в адрес русских. В учебном заведении начали педагогическое расследование, а материалы передали в правоохранительные органы.

По данным МЦУ, педагог высказал свое мнение прямо во время занятия, а ученики записали речь на диктофон. Запись показали родителям, после чего те подготовили коллективную жалобу.

«В данный момент учитель уволен из школы», — добавили в пресс-службе.

В полиции Краснодара уточнили, что мужчину проверяют.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0