Двое мужчин зарезали мальчика за кражу арбузов в Индии

Фото: iStock/Eugene Nekrasov

Двух мужчин арестовали в Индии по обвинению в убийстве подростка, который сорвал несколько арбузов с поля. Об этом сообщил новостной портал NDTV.



Трагедия произошла 1 мая в городе Агра. По данным следствия, поле формально принадлежало семье погибшего ребенка, но незадолго до инцидента его начали сдавать в аренду.

В день происшествия арендаторы заметили мальчика на участке и напали на него с ножами. Полученные ранения оказались смертельными. Тело убитого обнаружила его сестра.

Полиция задержала подозреваемых в ту же ночь. В отношении них возбудили уголовное дело. По индийским законам фигурантам грозит серьезное наказание, вплоть до лишения свободы на длительный срок.

Александр Огарёв

