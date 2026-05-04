Двое мужчин зарезали мальчика за кражу арбузов в Индии
Двух мужчин арестовали в Индии по обвинению в убийстве подростка, который сорвал несколько арбузов с поля. Об этом сообщил новостной портал NDTV.
Трагедия произошла 1 мая в городе Агра. По данным следствия, поле формально принадлежало семье погибшего ребенка, но незадолго до инцидента его начали сдавать в аренду.
В день происшествия арендаторы заметили мальчика на участке и напали на него с ножами. Полученные ранения оказались смертельными. Тело убитого обнаружила его сестра.
Полиция задержала подозреваемых в ту же ночь. В отношении них возбудили уголовное дело. По индийским законам фигурантам грозит серьезное наказание, вплоть до лишения свободы на длительный срок.
