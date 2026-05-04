Три человека погибли в результате наезда монстр-трака на толпу в Колумбии
В колумбийском городе Попаян (департамент Каука) во время показательного выступления монстр‑траков по меньшей мере три человека погибли, около 40 получили ранения. Об этом сообщил телеканал Noticias Caracol.
Женщина‑водитель не справилась с управлением, после чего автомобиль прорвал ограждения и наехал на толпу зрителей. Кроме того, монстр‑трак врезался в фонарный столб, что спровоцировало короткое замыкание.
Губернатор департамента Каука Октавио Гусман выразил глубокие соболезнования семьям погибших. Он заверил, что Министерство здравоохранения Колумбии совместно со спецслужбами примет все необходимые меры для стабилизации ситуации и оказания помощи пострадавшим.
Ранее в Петербурге водитель BMW спровоцировала аварию, подрезав другого участника дорожного движения.
