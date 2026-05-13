Двое мужчин жестоко убили 15-летнего подростка в Алтайском крае
Двое мужчин жестоко убили 15-летнего подростка в Алтайском крае: на теле школьника насчитали 52 ранения. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Трагедия произошла в ночь на 17 апреля в селе Усть-Иша. Вечером Антон З. отправился на прогулку с друзьями, а затем оказался в доме 40-летнего местного жителя, где находился 22-летний сосед, известный своим пристрастием к организации встреч с подростками и предоставлению им алкоголя.
В этом доме Антона сначала избили, а затем начали наносить ножевые ранения. Попытка побега не увенчалась успехом, и расправа продолжилась. Родственники утверждают, что лицо и руки несовершеннолетнего были серьёзно изуродованы, а некоторые пальцы почти отрезаны.
После совершения убийства преступники попытались замести следы: замыли кровь, сожгли одежду и планировали вывезти тело к реке. Однако их планы были нарушены местным жителем, который, зайдя в дом, стал свидетелем происходящего. Один из злоумышленников, осознав, что скрыть преступление не удастся, вызвал полицию.
22-летний подозреваемый сейчас находится под наблюдением военной прокуратуры, в то время как 40-летнего хозяина дома отпустили в качестве свидетеля. Семья погибшего считает, что он помогал скрывать следы преступления. После случившегося мужчина покинул деревню и укрылся у родственников. На мать погибшего составили два протокола: за нахождение подростка ночью вне дома и за его состояние алкогольного опьянения.
