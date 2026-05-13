Женщина и ее трехлетняя дочь пропали в подмосковных Химках
Женщина и ее трехлетняя дочь пропали в подмосковных Химках. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Днем во вторник, 12 мая, они отправились на прогулку и бесследно исчезли. Отец россиянки обратился в полицию.
Мужчина рассказал, что телефон его дочери остаётся включённым, но она не отвечает на звонки. Ранее женщина никогда не пропадала надолго и не вела себя подобным образом.
Два месяца назад у пропавшей умер муж. Хотя они часто жили раздельно, их отношения оставались нормальными. Отец предположил, что у дочери могла быть депрессия, однако явных признаков этого не наблюдалось.
