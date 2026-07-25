25 июля 2026, 17:49

В Петербурге двое незнакомцев напали на мужчину ради наушников

Фото: iStock/mrohana

В Петербурге двое злоумышленников избили и обокрали 24-летнего молодого человека. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.