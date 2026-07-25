Двое незнакомцев напали на мужчину ради наушников
В Петербурге двое злоумышленников избили и обокрали 24-летнего молодого человека. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел 18 июля на улице Рубинштейна. Двое неизвестных напали на мужчину, избили его и забрали премиальные наушники стоимостью 65 тысяч рублей. Пострадавший обратился в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ, квалифицирующей деяние как грабёж.
Через несколько дней полицейские задержали одного из подозреваемых — 24-летнего местного жителя. 24 июля у него изъяли похищенные наушники, которые в ближайшее время будут возвращены владельцу.
Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Полиция продолжает поиски второго нападавшего.
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