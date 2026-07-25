Квадроцикл на высокой скорости влетел в дерево в Самарской области, есть погибшие
Квадроцикл съехал с дороги и на высокой скорости влетел в дерево в Самарской области. Погибли два человека. Об этом пишет РЕН ТВ.
Трагедия случилась в поселке Ягодное, расположенном в Ставропольском районе. По предварительным данным, водитель квадроцикла потерял контроль над транспортным средством.
Один человек получил травмы и был доставлен в больницу. На месте происшествия находятся специалисты, которые выясняют все обстоятельства и причины ДТП.
Ранее сообщалось, что в Буденновске произошла смертельная авария. В результате произошедшего погиб подросток, еще двое молодых людей пострадали. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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