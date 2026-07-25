Квадроцикл на высокой скорости влетел в дерево в Самарской области, есть погибшие

25 июля 2026, 15:29

В Самарской области квадроцикл с людьми на высокой скорости разбился о дерево

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Квадроцикл съехал с дороги и на высокой скорости влетел в дерево в Самарской области. Погибли два человека. Об этом пишет РЕН ТВ.