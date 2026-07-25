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Квадроцикл на высокой скорости влетел в дерево в Самарской области, есть погибшие

В Самарской области квадроцикл с людьми на высокой скорости разбился о дерево
Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Квадроцикл съехал с дороги и на высокой скорости влетел в дерево в Самарской области. Погибли два человека. Об этом пишет РЕН ТВ.



Трагедия случилась в поселке Ягодное, расположенном в Ставропольском районе. По предварительным данным, водитель квадроцикла потерял контроль над транспортным средством.

Один человек получил травмы и был доставлен в больницу. На месте происшествия находятся специалисты, которые выясняют все обстоятельства и причины ДТП.

Ранее сообщалось, что в Буденновске произошла смертельная авария. В результате произошедшего погиб подросток, еще двое молодых людей пострадали. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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