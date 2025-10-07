Угрожал убить кота и покончить с собой: россиянка вернулась к мужу и потеряла зрение после избиения
21-летняя жительница Братска Марьяна потеряла зрение на один глаз после избиения мужем. Об этом сообщает телеграм-канал «Кровавая барыня».
В отношении мужчины возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Молодые люди познакомились осенью 2023 года. На третий день последовало предложение руки и сердца, а спустя пять месяцев — роспись. Однако после свадьбы поведение мужчины резко изменилось: он стал агрессивным, угрожал покончить с собой и навредить коту, когда девушка предлагала расстаться. Летом 2024-го Марьяна уехала в Санкт-Петербург, но муж все звонил ей и просил вернуться. В конце года она приехала в Братск, чтобы мирно разойтись, но в итоге осталась с супругом.
В феврале 2025-го мужчина поссорился с женой, бросил ей в лицо телефон, а затем ударил кулаком. Девушка потеряла сознание и очнулась в больнице с черепно-мозговой травмой и серьезным повреждением глаза, позже потребовавшим пяти операций.
По словам пострадавшей, несмотря на тяжесть травм, сотрудники полиции полгода отказывались возбуждать уголовное дело, ссылаясь на «отсутствие состава преступления». Ей удалось этого добиться только после обращений в прокуратуру и следственный комитет.
