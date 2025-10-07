Угрожал убить кота и покончить с собой: россиянка вернулась к мужу и потеряла зрение после избиения

07 октября 2025, 17:17

В Братске девушка вернулась к мужу после угроз и потеряла глаз после избиения

Фото: iStock/cyano66

21-летняя жительница Братска Марьяна потеряла зрение на один глаз после избиения мужем. Об этом сообщает телеграм-канал «Кровавая барыня».