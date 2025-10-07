На Урале мать задушила двухмесячную дочь из-за плача

07 октября 2025, 16:53

Фото: iStock/Kseniia Kapris

В Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летней жительницы региона, обвиняемой в убийстве собственной двухмесячной дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.