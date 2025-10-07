На Урале мать задушила двухмесячную дочь из-за плача
В Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летней жительницы региона, обвиняемой в убийстве собственной двухмесячной дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.
По данным следствия, трагедия произошла 25 июня днём. Молодая мать, находясь дома, разозлилась из-за плача младенца и задушила девочку. После совершённого преступления она попыталась скрыться — уехала в другой населённый пункт, но была задержана полицейскими на автовокзале уже в тот же день. Как уточнили в МВД, перед побегом женщина отправила своему мужу прощальное сообщение.
Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В ближайшее время его направят в суд.
