Двое парней открыли стрельбу в центре Петербурга
Двое молодых парней открыли стрельбу в центре Петербурга, снимая всё происходящее на камеру. Об этом пишет местный портал 78.ru.
Минувшей ночью 19-летний юноша решил пострелять из пистолета на Гороховой улице. К счастью, ствол был сигнальный, но от этого не менее пугающий. Местные жители и прохожие сильно перепугались, услышав четыре выстрела.
Всё происходящее на камеру снимал друг стрелка, который по уголовному делу прошёл в качестве свидетеля. В отношении самого обладателя пистолета возбудили дело по статье о хулиганстве. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. В настоящее время он задержан.
