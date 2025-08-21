Россиянин пытался провезти браслет и кольца Cartier под стельками кроссовок
В аэропорту Грозного таможенники задержали 32-летнего россиянина, который пытался провезти незадекларированные ювелирные изделия под стельками кроссовок. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Мужчина прилетел рейсом из Дубая, откуда привёз браслет и два кольца бренда Cartier стоимостью около 500 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе таможни, внимание инспекторов привлекла необычная походка пассажира. При досмотре выяснилось, что под стельками его обуви спрятаны золотой браслет в форме гвоздя и два кольца, выполненные из золота 750-й пробы. По словам мужчины, это был подарок для жены, и он решил не декларировать украшения, чтобы не платить пошлину.
Теперь в отношении нарушителя возбуждено административное дело по статье о сокрытии товаров от таможенного контроля. Ему грозит штраф в размере до трёхкратной стоимости незадекларированных украшений, то есть до 1,5 миллиона рублей, а также возможная конфискация драгоценностей.
