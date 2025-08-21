Россиянин пытался провезти браслет и кольца Cartier под стельками кроссовок

21 августа 2025, 14:01

Фото: iStock/Chalabala

В аэропорту Грозного таможенники задержали 32-летнего россиянина, который пытался провезти незадекларированные ювелирные изделия под стельками кроссовок. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.