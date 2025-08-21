Россиянин из ревности задушил беременную жену и попытался покончить с собой
В Калининградской области молодой человек из ревности задушил молодую беременную жену на девятый день после свадьбы, после чего попытался свести счёты с жизнью.
По данным местного издания klops.ru, 24-летний Даниил познакомился с будущей супругой в прошлом году. Парень несколько раз приезжал к девушке из Петербурга. Когда он наведался к ней в последний раз, Вероника сообщила о беременности, после чего пара сыграла свадьбу. 15 августа молодой жене исполнилось 19 лет.
Накануне молодожёны проводили вечер вместе, смотря фильмы под спиртное. Однако в какой-то момент между ними вспыхнул конфликт на фоне недоверия. Даниил схватил жену за шею и швырнул на кровать. Потом он на какое-то время отключился, а, придя в себя, увидел, что возлюбленная уже не подаёт признаков жизни.
Осознав, что натворил, молодой человек попытался покончить с собой, но не смог. Окровавленный он вышел на улицу и пошёл в сторону реки, где его заметили и задержали пограничники. В отношении Даниила возбудили уголовное дело.
