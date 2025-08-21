Россиянин из ревности задушил беременную жену и попытался покончить с собой

21 августа 2025, 13:07

В Калининградской области мужчина из ревности задушил беременную жену

Фото: iStock/sreeyashlohiya

В Калининградской области молодой человек из ревности задушил молодую беременную жену на девятый день после свадьбы, после чего попытался свести счёты с жизнью.