Двое парней подорвались на самодельной взрывчатке в Люберцах

Фото: iStock/Vukasin Stanojlovic

Двое юношей пострадали в результате взрыва неизвестного предмета у дома в микрорайоне Птицефабрика в подмосковных Люберцах, сообщает Прокуратура Московской области.



2 июня около 12 часов ночи поступило сообщение о громком хлопке — прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили двух молодых людей с серьёзными травмами. Пострадавших оперативно госпитализировали.

Выяснилось, что один из потерпевших проявил интерес к производству взрывчатых веществ и купил всё необходимое на марткетплейсе. Однако встретившись со своим другом и направившись с ним к пустырю для запуска «снаряда», смесь химических компонентов сдетонировала прямо в пакете.

Люберецкая городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств инцидента, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.

Ольга Щелокова

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