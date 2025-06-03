Двое парней подорвались на самодельной взрывчатке в Люберцах
Двое юношей пострадали в результате взрыва неизвестного предмета у дома в микрорайоне Птицефабрика в подмосковных Люберцах, сообщает Прокуратура Московской области.
2 июня около 12 часов ночи поступило сообщение о громком хлопке — прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили двух молодых людей с серьёзными травмами. Пострадавших оперативно госпитализировали.
Выяснилось, что один из потерпевших проявил интерес к производству взрывчатых веществ и купил всё необходимое на марткетплейсе. Однако встретившись со своим другом и направившись с ним к пустырю для запуска «снаряда», смесь химических компонентов сдетонировала прямо в пакете.
Люберецкая городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств инцидента, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.
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