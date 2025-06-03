«Смертельная игра»: Девочку убил парковый фонтан в Белгородской области

03 июня 2025, 10:26

13-летняя девочка погибла, играя в парковом фонтане под Белгородом

Фото: Istock/AnnaElizabethPhotography

Школьница, играя в контактном фонтане получила удар электрическим током. Девочка скончалась на месте происшествия. Трагедия случилась в посёлке Томаровка Белгородской области вечером 2 июня.