«Смертельная игра»: Девочку убил парковый фонтан в Белгородской области
Школьница, играя в контактном фонтане получила удар электрическим током. Девочка скончалась на месте происшествия. Трагедия случилась в посёлке Томаровка Белгородской области вечером 2 июня.
13-летняя девочка Рита играла с подругой на площади центрального парка. Девочки веселились и бегали через контактный фонтан. Рита пробежала два раза, а на третий резко упала без сознания. Подруга пыталась ей помочь, но не смогла, так как девочку продолжало бить током. На помощь прибежали свидетели, но помочь смогли только когда фонтан отключили от подачи воды.
Девочку вытащили и начали оказывать ей первую помощь. Когда на место события приехала скорая помощь, Рита уже была мертва.
Возбуждено уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека.
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