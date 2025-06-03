Подростку из Коркино вынесли приговор за убийство женщины-таксиста
К девяти годам и десяти месяцам воспитательной колонии приговорили 17-летнего подростка из Коркино Челябинской области за убийство 40-летней женщины-таксиста осенью прошлого года. Об этом пишет RT со ссылкой на источники.
Следователи установили, что осужденный представитель цыганской диаспоры напал на таксистку с ножом, а затем угнал ее машину. Фигурант уголовного дела не считает себя виновным. Журналисты URA.RU добавили, что оглашение приговора было с ограничениями для прессы. Обозреватели пишут, что приговор фигуранту сообщили через сурдопереводчика, в ответ он стал стучать по стеклу.
Резонансное убийство произошло 24 октября прошлого года, затем жители города вышли на сход. Позже подозреваемого в убийстве задержали.
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