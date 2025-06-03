Подростку из Коркино вынесли приговор за убийство женщины-таксиста

03 июня 2025, 11:15

RT: подросток из Коркино получил 9 лет и 10 месяцев за убийство женщины-таксиста

Фото: istockphoto/AMilkin

К девяти годам и десяти месяцам воспитательной колонии приговорили 17-летнего подростка из Коркино Челябинской области за убийство 40-летней женщины-таксиста осенью прошлого года. Об этом пишет RT со ссылкой на источники.