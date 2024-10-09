Двое полицейских получили контузию при задержании террориста в Смоленске

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В Смоленске во время задержания мужчины, пытавшегося пронести взрывное устройство в здание управления МВД РФ по региону, двое полицейских получили контузию. Об этом УФСБ РФ по Смоленской области сообщило в беседе с ТАСС.
Отмечается, что при задержании и сам злоумышленник получил ранения. Все трое пострадавших госпитализированы.
Ранее сообщалось, что в Смоленске задержали 30-летнего электрика из Тверской области, который пытался пронести в папке для документов самодельное взрывное устройство. В момент задержания оно сдетонировало, ранив правоохранителей и самого злоумышленника. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
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Анастасия Чинкова