Спецслужбы Смоленска подорвали подозрительный автомобиль у здания УМВД

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Спецслужбы Смоленска оцепили центральную часть города из-за подозрительного припаркованного у здания местного управления МВД автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что накрытую тентом машину заметили ещё днём. На место оперативно были вызваны сапёры и кинологи, а улицу Дзержинского, на которой она стояла, перекрыли. Специалисты осмотрели автомобиль и заметили на нём, предположительно самодельное взрывное устройство (СВУ).
После этого было принято решение взорвать автомобиль. При этом не исключено, что это произошло в рамках учений, однако управление МВД России по региону пока не прокомментировало данную ситуацию.
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Анастасия Чинкова