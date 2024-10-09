Раскрыта личность мужчины, который пытался устроить теракт в Смоленске

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В Смоленске задержали мужчину, который пытался устроить теракт в здании местного управления МВД России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что им оказался 30-летний электрик Дмитрий Д. из Тверской области. Его задержали сотрудники ФСБ около здания ведомства. Мужчина пытался пронести самодельное взрывное устройство (СВУ) в папке для документов. В ходе задержания оно сдетонировало, ранив самого Дмитрия и контузив двух полицейских.
В настоящее время улица Дзержинского в центре Смоленска, где произошёл инцидент, перекрыта. Там же смоленскими спецслужбами был подорван автомобиль задержанного, на который, предварительно, также было установлено СВУ.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о попытке совершения теракта.
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В настоящее время улица Дзержинского в центре Смоленска, где произошёл инцидент, перекрыта. Там же смоленскими спецслужбами был подорван автомобиль задержанного, на который, предварительно, также было установлено СВУ.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о попытке совершения теракта.
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Анастасия Чинкова