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В Смоленске предотвратили попытку теракта в здании УМВД РФ

09 октября 2024, 16:19
Фото: iStock/irene_rebrova

Фото: iStock/irene_rebrova

В Смоленске предотвратили попытку теракта в здании регионального управления МВД России. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Смоленской области.
Отмечается, что сотрудники силового ведомства задержали мужчину, который пытался пронести в здание МВД самодельное взрывное устройство (СВУ). Он прятал его в папке с документами.

В ходе задержания устройство сдетонировало. В результате сам мужчина был ранен, также контужены два полицейских.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Сразу же после произошедшего силовики осмотрели автомобиль, на котором приехал задержанный. Он был накрыт тентом. Внутри специалисты обнаружили что-то подозрительное, поэтому приняли решение подорвать его на месте.

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#россия
Раскрыта личность мужчины, который пытался устроить теракт в Смоленске
SHOT: в Смоленске задержали жителя Тверской области, пытавшегося устроить теракт
09 октября 2024, 16:45

Фото: iStock/BrianAJackson

В Смоленске задержали мужчину, который пытался устроить теракт в здании местного управления МВД России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что им оказался 30-летний электрик Дмитрий Д. из Тверской области. Его задержали сотрудники ФСБ около здания ведомства. Мужчина пытался пронести самодельное взрывное устройство (СВУ) в папке для документов. В ходе задержания оно сдетонировало, ранив самого Дмитрия и контузив двух полицейских.

В настоящее время улица Дзержинского в центре Смоленска, где произошёл инцидент, перекрыта. Там же смоленскими спецслужбами был подорван автомобиль задержанного, на который, предварительно, также было установлено СВУ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о попытке совершения теракта.

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#фсб
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#автомобиль
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В подмосковном Ногинске на центральном рынке возник крупный пожар
09 октября 2024, 16:40

Фото: istockphoto/Distortion Media

На центральном рынке в микрорайоне Заречье города Ногинска в Московской области возник крупный пожар. Над городом поднимаются клубы чёрного дыма, которые видны даже на окраинах.
Пожар начался около 15:30, сообщает сетевое издание regions.ru. Загорелось здание площадью 150 на 40 метров. Площадь возгорания уточняется. Местные жители сообщают, что в окрестных домах, несмотря на закрытые окна, в квартирах стоит едкий запах горелого пластика. Официальных сообщений о причинах возникновения пожара пока не поступало.

По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал. На месте работают сотрудники пожарно-спасательного подразделения и специальная техника. Ногинская прокуратура взяла под контроль установления обстоятельств пожара на центральном рынке города. Точная причина возгорания будет установлена по итогам пожарно-технической экспертизы.

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Пилот компании Turkish Airlines умер во время полёта из Сиэтла в Стамбул
09 октября 2024, 16:19

Фото: istockphoto/Jozsef Soos

Капитан-пилот авиакомпании Turkish Airlines Ильчехин Пехливан скончался на борту самолёта прямо во время полёта. Борт Airbus 350 выполнял рейс по маршруту Сиэтл - Стамбул.
Об этом в социальной сети Х сообщил представитель компании Яхъя Устюн. По его словам, лётчик потерял сознание во время полёта. Его коллеги и стюардессы пытались оказать ему помощь и привести в чувство. Когда это не удалось, экипаж принял решение запросить экстренную посадку в Нью-Йорке, рассказав представителям наземных служб о случившемся.

После приземления на борт сразу же поднялись лётчики, но командир воздушного судна был уже мёртв. Выяснилось, что он скончался ещё в воздухе. Пилоту было 59 лет. Представитель компании уточнил, что Пехливан проходил обязательный периодический медицинский осмотр, в ходе которого не было выявлено никаких проблем со здоровьем, которые могли бы помешать ему выполнять свои обязанности.

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#здоровье
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На Ставрополье учитель потрогал за ягодицы пятиклассницу и уволился
Учитель истории потрогал ученицу пятого класса за ягодицы на Ставрополье
09 октября 2024, 16:16

Фото: iStock/SB Arts Media

В Ставропольском крае учитель истории потрогал за ягодицы пятиклассницу, после чего написал заявление и уволился из школы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл в селе Степное. Учитель истории Валерий Александрович, который более 30 лет преподает в школе, повёл себя странно по отношению к одной из учениц пятого класса. На опубликованных каналом кадрах, которые сняли одноклассники девочки, учитель сначала обнимает школьницу, а затем трогает её за ягодицы.

После того как накануне этот инцидент начал активно обсуждаться среди учеников Валерий Александрович написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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#школа
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В Дагестане трое рабочих насмерть отравились газом во время работ в коллекторе
09 октября 2024, 16:00

Фото: istockphoto/JovanaMilanko

Начальник и двое сотрудников муниципального предприятия «Очистные сооружения Дербента» в Дагестане погибли во время проведения работ в канализационном коллекторе. По предварительным данным, они отравились скопившимся внутри ядовитым газом.
По данному факту городская прокуратура начала проверку, сообщила пресс-служба ведомства. Сначала в коллектор спустился один из рабочих, чтобы закрыть задвижку резервуара. Но он не смог этого сделать, так как потерял сознание. Чтобы спасти сотрудника, вслед за ним спустился директор предприятия, но внизу ему также стало плохо. Им на помощь пытался прийти водитель, но он также остался внизу. Всех троих спасти не удалось.

По предварительным данным, мужчины надышались ядовитыми испарениями, которые скопились в коллекторе. При значительной концентрации такие вещества вызывают паралич дыхательных путей и становятся смертельно опасными. Власти Дербента выразили соболезнования близким погибших и пообещали оказать их семьям всемерную помощь и поддержку.

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#дагестан
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Спецслужбы Смоленска подорвали подозрительный автомобиль у здания УМВД
09 октября 2024, 15:56

Фото: iStock/Alesmunt

Спецслужбы Смоленска оцепили центральную часть города из-за подозрительного припаркованного у здания местного управления МВД автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что накрытую тентом машину заметили ещё днём. На место оперативно были вызваны сапёры и кинологи, а улицу Дзержинского, на которой она стояла, перекрыли. Специалисты осмотрели автомобиль и заметили на нём, предположительно самодельное взрывное устройство (СВУ).

После этого было принято решение взорвать автомобиль. При этом не исключено, что это произошло в рамках учений, однако управление МВД России по региону пока не прокомментировало данную ситуацию.

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#специалисты
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Начальницу налоговой в ЯНАО поймали на получении взятки в виде машины Porsche Cayenne
Начальницу УФНС по ЯНАО задержали за взятку в виде автомобиля Porsche Cayenne
09 октября 2024, 15:54

Фото: istockphoto/Aleksandr Kondratov

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержали Яну Калюжину, начальника управления ФНС по Ямало-Ненецкому автономному округу. Ее подозревают в получении взятки в виде автомобиля Porsche Cayenne. Об этом сообщили 9 октября в правоохранительных органах.
«Калюжину задержали у нее дома для проведения следственных мероприятий. Ее подозревают в получении взятки виде автомобиля, стоимостью более 10 миллионов рублей», — цитирует в источник правоохранительных органах ТАСС.

За взятку начальница УФНС обещала помочь избежать проблемы с налогами одной из местных нефтегазовых компаний. Следствие предполагает, что эта компания не уплатила более 50 миллионов рублей налогов.

Правоохранители провели обыски в квартире чиновницы и в ее рабочем кабинете. Известно, что Калюжина возглавила управление ФНС по ЯНАО в 2019 году и занималась вопросами налогообложения в регионе.

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#взятка
#коррупция
#машины
#задержание
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Раскрыт мотив убийства 13-летней девочкой сводных сестёр в Тольятти
SHOT: подозреваемая в убийстве сестёр девочка не хотела примирения мамы и отчима
09 октября 2024, 15:20

Фото: iStock/Valentina Zavrazhina

Школьница, подозреваемая в убийстве сестёр в Тольятти, не хотела, чтобы мама жила с отчимом и мирилась с ним после многочисленных измен. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 41-летняя Ирина не состояла в официальных браках с отцами своих пятерых дочек. Из первых отношений она ушла из-за того, что мужчина выпивал. А несколько лет назад она познакомилась с Юрием, от которого родила двоих детей.

Однако недавно Юрий и Ирина сильно поссорились из-за постоянных измен мужчины, после чего его выгнали из дома. Юрий неоднократно приходил, писал слова любви на асфальте и в итоге Ирина простила его. Однако из-за постоянных скандалов пару всё же вызвали на допрос.

По предварительной версии, 13-летняя подозреваемая в убийстве уговаривала маму не мириться с Юрием и уйти от него, но женщина всё же продолжила жить с мужчиной. Чтобы отомстить отчиму, девочка убила двоих его дочерей. Именно такую версию в настоящее время рассматривает следствие.

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#самарская область
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В Турции перевернулся автобус с российскими туристами, пострадали 15 россиян
15 туристов из Петербурга пострадали в перевернувшемся автобусе в Турции
09 октября 2024, 14:32

Фото: istockphoto/conejota

Автобус с туристами из Санкт-Петербурга перевернулся в городе Фетхие в Турции. Инцидент произошел, когда группа направлялась из отеля в аэропорт Даламан, сообщает 78.ru. Автобус вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. Пострадали 15 граждан России.
По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Очевидцы описали его стиль вождения как «дерзкий». Некоторые туристы получили легкие ушибы и смогли самостоятельно добраться до аэропорта.

По данным издания, всего пострадали 16 человек, 15 из которых — граждане России. Туристы с незначительными травмами улетели в Петербург, но часть их багажа осталась в Турции.

Ранее экскурсионный автобус с туристами перевернулся в Египте. В том ДТП пострадали более 20 граждан России.

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