В Смоленске предотвратили попытку теракта в здании УМВД РФ

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В Смоленске предотвратили попытку теракта в здании регионального управления МВД России. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Смоленской области.
Отмечается, что сотрудники силового ведомства задержали мужчину, который пытался пронести в здание МВД самодельное взрывное устройство (СВУ). Он прятал его в папке с документами.
В ходе задержания устройство сдетонировало. В результате сам мужчина был ранен, также контужены два полицейских.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
Сразу же после произошедшего силовики осмотрели автомобиль, на котором приехал задержанный. Он был накрыт тентом. Внутри специалисты обнаружили что-то подозрительное, поэтому приняли решение подорвать его на месте.
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В ходе задержания устройство сдетонировало. В результате сам мужчина был ранен, также контужены два полицейских.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
Сразу же после произошедшего силовики осмотрели автомобиль, на котором приехал задержанный. Он был накрыт тентом. Внутри специалисты обнаружили что-то подозрительное, поэтому приняли решение подорвать его на месте.
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Завербованный Киевом диверсант рассказал, сколько ему платили за поджоги
*организация признана террористической и запрещена на территории России
Анастасия Чинкова