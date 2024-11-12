Двое приезжих украли с подмосковной стройки материалы на миллион рублей

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Двух приезжих из Средней Азии 22 и 28 лет задержали полицейские Московской области по подозрению в краже материалов с одной из строек в Мытищах, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что на территории строительного объекта на улице Юбилейная злоумышленники спилили замок металлического контейнера и похитили оттуда регуляторы давления, балансировочные клапаны, краны и термоманометры. Украденное они погрузил в машину каршеринга и скрылись. Ущерб составил более миллиона рублей», — говорится в сообщении.По записям с камер видеонаблюдения полицейские вычислили похитителей и задержали их по местам их проживания в Москве и Твери. Один из задержанных рассказал, что работал на этой стройке и подбил знакомого совершить кражу. Украденное злоумышленники продали на ближайшей ж/д станции за 200 тысяч рублей, а вырученные деньги потратили на личные нужды.
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