В Канаде звезда хоккея обманом склонила подопечную к интиму

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Тренер по хоккею на льду из провинции Квебек обвиняется в совращении своей ученицы 12 лет назад. Дело находится на рассмотрении в Канаде, передает издание The Gazette.
Имя обвиняемой — Ванесса Дэвидсон. На данный момент ей уже 40 лет. В молодости она была известна как звезда команды Макгиллского университета в Монреале, после прекращения активной спортивной деятельности она решила стать учительницей по физкультуре. Помимо этого она была тренером для женской команды по хоккею в колледже.
Ванесса Дэвидсон была не только тренером, но и опекающим лицом в отношении жертвы, так что пострадавшая сильно ей доверяла и испытывала восхищение.
Следствие предполагает, что преступление совершалось в период времени между октябрем 2012 года и мартом 2013. Дэвидсон совратила несовершеннолетнюю, принудив ее к действиям интимного характера.
В настоящее время Дэвисон находится на свободе, хотя ей не разрешено оставаться один на один с несовершеннолетними. Ее последней рабочей должностью является позиция помощника тренера команды колледжа имени Джона Эббота.
9 января 2025 года Дэвидсон ждет следующее судебное заседание.
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Ванесса Дэвидсон была не только тренером, но и опекающим лицом в отношении жертвы, так что пострадавшая сильно ей доверяла и испытывала восхищение.
Следствие предполагает, что преступление совершалось в период времени между октябрем 2012 года и мартом 2013. Дэвидсон совратила несовершеннолетнюю, принудив ее к действиям интимного характера.
В настоящее время Дэвисон находится на свободе, хотя ей не разрешено оставаться один на один с несовершеннолетними. Ее последней рабочей должностью является позиция помощника тренера команды колледжа имени Джона Эббота.
9 января 2025 года Дэвидсон ждет следующее судебное заседание.
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Мария Моисеева