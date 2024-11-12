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МЧС: пожар в Ростовской области унес жизни пяти человек

Фото: iStock/grafoto

Фото: iStock/grafoto

В Ростовской области, в частном доме на хуторе Страхов, произошел пожар. По данным регионального ГУ МЧС в результате пожара погибло пять человек.
Огонь охватил 100 квадратных метров на улице Заозерной.

Пожар был локализован в 0:45 и полностью потушен к 0:52 по московскому времени. Для ликвидации возгорания были задействованы 11 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.



Ранее «Радио 1» сообщало о трех других пожарах. Один из них произошел крупный пожар в Домодедово на складе и был успешно локализован.

Причиной для другого стал взрыв бытового газа. В результате последующего пожара в девятиэтажном жилом доме в Пятигорске повреждения получили 22 квартиры в двух подъездах.

Третий пожар начался в московской однокомнатной квартире. В ней взорвался камин.

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В Канаде звезда хоккея обманом склонила подопечную к интиму
В Канаде 40-летняя учительница физкультуры совратила юную подопечную
12 ноября 2024, 04:32

Фото: iStock/vchal

Тренер по хоккею на льду из провинции Квебек обвиняется в совращении своей ученицы 12 лет назад. Дело находится на рассмотрении в Канаде, передает издание The Gazette.
Имя обвиняемой — Ванесса Дэвидсон. На данный момент ей уже 40 лет. В молодости она была известна как звезда команды Макгиллского университета в Монреале, после прекращения активной спортивной деятельности она решила стать учительницей по физкультуре. Помимо этого она была тренером для женской команды по хоккею в колледже.

Ванесса Дэвидсон была не только тренером, но и опекающим лицом в отношении жертвы, так что пострадавшая сильно ей доверяла и испытывала восхищение.

Следствие предполагает, что преступление совершалось в период времени между октябрем 2012 года и мартом 2013. Дэвидсон совратила несовершеннолетнюю, принудив ее к действиям интимного характера.

В настоящее время Дэвисон находится на свободе, хотя ей не разрешено оставаться один на один с несовершеннолетними. Ее последней рабочей должностью является позиция помощника тренера команды колледжа имени Джона Эббота.

9 января 2025 года Дэвидсон ждет следующее судебное заседание.

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При посадке в Гаити лайнер из США подвергся ​обстрелу
Miami Herald: в Гаити обстреляли американский самолет Spirit Airlines
12 ноября 2024, 00:48

Фото: iStock/Diy13

Пассажирский самолет американской авиакомпании Spirit Airlines, следовавший из Форт-Лодердейла в столицу Гаити, был обстрелян при попытке приземлиться в Порт-о-Пренсе.
В результате инцидента бортпроводник получил легкие ранения.

Самолет перенаправили в Сантьяго, Доминиканская Республика, где он успешно приземлился. После прибытия специалисты обнаружили на борту повреждения, свидетельствующие о стрельбе, сообщает Miami Herald.

Инцидент привел к закрытию аэропорта Туссен-Лувертюр в Порт-о-Пренсе для всех рейсов. Ряд авиакомпаний, таких как JetBlue Airways и Amerijet, изменили маршрут своих грузовых рейсов, направлявшихся в Гаити, а American Airlines отменила рейсы в Порт-о-Пренс, запланированные на 12 ноября.

Это уже второй случай нападения за последние недели. В конце октября вооруженные банды обстреляли вертолет ООН над Порт-о-Пренсом. В то время на борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров, никто не пострадал.

Напряженная ситуация в Гаити продолжается. Весной этого года международный аэропорт Порт-о-Пренса вновь открылся после трехмесячного закрытия из-за нападений банд на правительственные учреждения, включая тюрьму, откуда сбежали тысячи заключенных.

Лидер банд Джимми Шеризье пригрозил гражданской войной и геноцидом, если премьер-министр Ариэль Анри не уйдет в отставку. Анри пообещал оставить свой пост после формирования переходного совета, а Шеризье выразил готовность к переговорам с международным сообществом.

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В Германии убили украинского дальнобойщика во время спора о конфликте
Bild: в Германии убили украинского дальнобойщика во время спора о конфликте
11 ноября 2024, 19:00

Фото: iStock/picturesd

В Германии украинского дальнобойщика убили коллеги из других стран во время спора о конфликте на Украине. Об этом сообщает газета Bild.
По данным издания, все произошло вечером 9 ноября на юге Германии. Четверо дальнобойщиков из разных стран отдыхали на парковке для грузовиков у деревни Оберрот. Мужчины распивали алкогольные напитки и весело беседовали, пока речь не зашла об украинском конфликте. Тогда между водителями разгорелся спор, постепенно ссора переросла в драку, которая закончилась убийством 34-летнего украинца.

Полицейские задержали троих водителей. Выясняется, кто именно убил украинского дальнобойщика.

Ранее сообщалось, что в Германии увеличилось число уголовных преступлений, совершаемых беженцами из Украины и мигрантами. В 2023 году число подозреваемых в совершении преступлений мигрантов возросло на 25,1% в сравнении с 2022 годом. Большую часть преступлений совершили украинцы. На их долю также приходится 33,1% всех проживающих в Германии беженцев.

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#выплаты
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#ес
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В Реутове пресекли незаконную продажу спиртного и табачных изделий
11 ноября 2024, 18:24

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

В Реутове прошёл рейд по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Его провели сотрудники администрации, представители Минсельхозпрода и полицейские.
«В одном из продовольственных магазинов выявили торговлю слабоалкогольными напитками без регистрации в системе «Честный знак». Изъято более 500 бутылок пива и других напитков. В том же магазине зафиксировали продажу крепкого алкоголя без лицензии, а также табачными изделиями на расстоянии менее 100 м от образовательного учреждения. Продукция изъята», – уточнили в администрации.
Ранее предпринимателю уже разъясняли требования закона. Ему выдали уведомление о прекращении продажи алкогольной продукции, но он проигнорировал предупреждение. Теперь материалы о нарушении правил торговли передадут в суд

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#московская область
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«Папа, не убивай маму»: тиран из Оренбургской области избавился от 3-летней дочери и жены, записывая их крики на диктофон
11 ноября 2024, 18:02

Фото: istockphoto/Pawel Kajak

12 ноября 2021 года в поселке Кваркино Оренбургской области произошла трагедия: 27-летний Александр Кузнецов убил свою жену и трёхлетнюю дочь. Жуткие моменты преступления, включая крики его близких, он записал на диктофон. О причинах и деталях этого ужасного инцидента расскажет «радио 1».

Зверское убийство


Однажды мама Анастасии Кузнецовой не смогла дозвониться до дочери. Зная о трудных отношениях девушки с мужем Александром Кузнецовым, она почувствовала тревогу и решила поехать к ней домой.

Когда женщина вошла в квартиру, её охватил ужас: на полу в крови лежали её дочь и трехлетняя внучка. Соседи, услышав крик, поспешили на помощь и вызвали полицию. Подозрения сразу пали на мужа Анастасии, которого удалось задержать всего через несколько часов после преступления в районе поселка Октябрьский, расположенного в 15 километрах от Кваркино. Убийца сразу признал свою вину.

Спасти Настю и её маленькую дочь было уже невозможно. Разъярённый муж сначала начал душить жену, а потом переключился на девочку.
«Чтобы она никому не досталась», — так позднее объяснит свои действия убийца.
В это время его жена пришла в себя, но Александр нанёс ей дополнительные тяжёлые ранения, от которых Анастасия скончалась.


Родила в 16


Анастасия и Александр познакомились, когда ей было 15 лет, а ему — 22. Но это не помешало их отношениям развиваться стремительно и уже в шестнадцать лет девушка забеременела. Она бросила учёбу колледже и решила полностью посвятить себя семье. Казалось, что все счастливы и всё складывается хорошо: Александр был очень рад тому, что теперь у него есть семья, так как сам он воспитывался в детском доме.

Всё окружение пары были потрясены случившимся, ведь Кузнецов регулярно публиковал фотографии жены и дочери в социальных сетях и снимал видео о своей счастливой семейной жизни.

Однако семейной жизнью наслаждался только Александр: Настя же хотела разводиться с мужчиной.

Чрезмерная ревность


По некоторым данным, у Александра якобы было психическое расстройство. Возможно, именно поэтому он не умел любить, не причиняя страданий своей жене.

Редкие приступы ревности постепенно стали постоянными, и Анастасия больше не могла такое терпеть. Она много раз пыталась объяснить мужу, что устала от его постоянного контроля и необоснованных подозрений, но всё было бесполезно. В итоге Настя забрала ребёнка и переехала к матери.

Из-за своей ревности, Александр заглянул телефон жены. Там он обнаружил то, чего так боялся: переписку Анастасии с другим мужчиной, с которым, судя по сообщениям, у неё была интимная связь. Вероятно, именно в тот момент в его голове возник план убийства.

В результате между супругами произошёл очередной скандал, который записался на диктофон. На записи слышно, как после громкой ссоры раздались звуки ударов и крик ребёнка.
«Ты мне сердце порвала. Убью тебя сейчас, убью её», — в ходе конфликта сказал Александр.
Трёхлетняя девочка попросила папу не убивать маму.
«Прости меня, дочь, когда-нибудь простишь», — произнес преступник.
Когда Анастасия очнулась, она начала умолять мужа остановиться. Было слышно, как девушка кричит: «Саша, не надо!!!». К сожалению, мужчину это не остановило.
«Ты не хотела нормально разойтись, спокойно», — произнес Кузнецов.
После этого он убил жену, но сразу после содеянного начал кричать, что не хотел, и стал просить прощения. Видимо, ему на глаза попался включенный на телефоне диктофон.

Исповедь убийцы


В посёлке Майский он обнаружил заброшенный дом и записал своё обращение.
«Я убил свою семью. Я никто, и никак меня не звать. Я за ними ухожу, всё. До свидания, всех любил, может быть. Убил потому, что не было к ней доверия. Она не захотела по-хорошему разойтись. Ни мне, ни родителям, ни одной семье, ни другой семье ничего не достанется», — сообщил преступник.
Затем он позвонил своей маме и во всём сознался.

Александр Кузнецов (Фото: СУ СК России по Оренбургской области)

Суд приговорил Александра к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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#уголовное дело
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#тюрьма
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Тело девушки, спрятанное в спортивную сумку, нашли в канаве Ленобласти
11 ноября 2024, 16:37

Фото: iStock/Motortion

Под Всеволожском в Ленинградской области во время субботника обнаружили тело девушки в спортивной сумке, завёрнутое в леопардовую ткань. Оно пролежало там около года. Об этом пишет Shot.
По данным издания, тело нашли у СНТ «Уткина заводь». Останки были укутаны в леопардовую ткань и помещены в спортивную сумку. На руке девушки было золотое кольцо с драгоценными камнями. На место сразу вызвали полицию.

В настоящее время СК возбудил уголовное дело об убийстве. Следователи пытаются установить личность девушки. По предварительным данным, тело пролежало там не менее года.

Ранее сообщалось, что во время ремонта магазина в Красносельском районе Санкт-Петербурга рабочие нашли человеческие останки. Человеческие кости нашли во время демонтажа пола в помещении подвала магазина на проспекте Ветеранов — он не работает уже около года. Местные жители отмечали, что он закрылся без причины.


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Девушке выстрелили в шею на квесте «Последняя экскурсия» в Москве
11 ноября 2024, 16:06

Фото: iStock/ipopba

Работник квеста «Последняя экскурсия» в Москве выстрелил из охолощённого пистолета в шею посетительнице. Девушку отвезли в больницу. Об этом пишет Baza.
По данным издания, 19-летняя Полина приехала в Измайлово на квест «Последняя экскурсия» из Химок. В одной из сцен актёр в упор выстрелил из охолощённого пистолета в шею Полины.

Мероприятие сразу остановили, а пострадавшую девушку отвезли в больницу. Врачи диагностировали у нее ожог и травму шеи. Опасности для жизни посетительницы нет. Ее отправили лечиться домой.

Владелица квеста рассказала полицейским, что сотрудникам нельзя было оружие, однако актёр Влад Ивахненко работал в этом шоу всего месяц. Откуда взялось оружие, женщина не знает.

В настоящее время полиция проводит проверку, выясняется, безопасен ли квест для посетителей.

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#психиатр
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На супругу экс-главы Верховного суда Чечни завели новое дело
Следователи открыли дело на Зарему Мусаеву о дезорганизации в ИК
11 ноября 2024, 16:01

Фото: istockphoto/Akintevs

Уголовное дело о дезорганизации в колонии завели на Зарему Мусаеву, которая является женой экс-главы Верховного суда Чеченской республики Сайди Янгкулбаева и отбывает наказание. Об этом информирует Telegram-канал «Осторожно, новости».
В конце октября Мусаеву допрашивали, когда она якобы напала на сотрудника ФСИН, который ежедневно сопровождает ее в больницу. Осужденная обвинения отвергает, поскольку передвигается с тростью и физически не могла совершить нападение.

Мусаева болеет сахарным диабетом второго типа, ее судили по статье о насилии в отношении представителя власти. Весной ей смягчили приговор до четырех лет и девяти месяцев колонии-поселения.

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Мошенники развели мать погибшего бойца СВО на 9 млн рублей

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#мир
#россия
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#суд
#уголовное дело
#новости
#следствие
#криминал
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Мошенники развели мать погибшего бойца СВО на 9 млн рублей
Мать погибшего бойца СВО из Подмосковья перевела мошенникам 9 млн рублей
11 ноября 2024, 15:34

Фото: iStock/Diy13

В Подмосковье мать погибшего бойца спецоперации перечислила мошенникам девять миллионов рублей, которые получила после смерти сына. Об этом пишет Baza.
По данным издания, 67-летняя Тамара работает уборщицей в Подмосковье. Ее сын погиб в зоне спецоперации, после чего она получила 10 миллионов рублей.

Мошенники начали звонить женщине в сентябре. Они представлялись сотрудниками Росфинмониторинга и силовиками из ФСБ. Злоумышленники убедили пенсионерку в том, что ее деньги находятся под угрозой и их необходимо перевести на «безопасный счёт».

Так, напуганная Тамара перевела мошенникам девять миллионов 50 тысяч рублей за две недели. Позже она рассказала следователям, что впервые слышит о подобном виде мошенничества.

Ранее «Радио 1» рассказывало о мошеннических схемах, а также объясняло, как вычислить злоумышленников и не попасться на их удочку.


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