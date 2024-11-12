МЧС: пожар в Ростовской области унес жизни пяти человек

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В Ростовской области, в частном доме на хуторе Страхов, произошел пожар. По данным регионального ГУ МЧС в результате пожара погибло пять человек.
Огонь охватил 100 квадратных метров на улице Заозерной.
Пожар был локализован в 0:45 и полностью потушен к 0:52 по московскому времени. Для ликвидации возгорания были задействованы 11 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.
Ранее «Радио 1» сообщало о трех других пожарах. Один из них произошел крупный пожар в Домодедово на складе и был успешно локализован.
Причиной для другого стал взрыв бытового газа. В результате последующего пожара в девятиэтажном жилом доме в Пятигорске повреждения получили 22 квартиры в двух подъездах.
Третий пожар начался в московской однокомнатной квартире. В ней взорвался камин.
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Пожар был локализован в 0:45 и полностью потушен к 0:52 по московскому времени. Для ликвидации возгорания были задействованы 11 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.
Ранее «Радио 1» сообщало о трех других пожарах. Один из них произошел крупный пожар в Домодедово на складе и был успешно локализован.
Причиной для другого стал взрыв бытового газа. В результате последующего пожара в девятиэтажном жилом доме в Пятигорске повреждения получили 22 квартиры в двух подъездах.
Третий пожар начался в московской однокомнатной квартире. В ней взорвался камин.
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Мария Моисеева