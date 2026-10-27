Двое пьяных друзей случайно устроили коммунальную аварию

27 октября 2026, 19:07

Двое пьяных иркутян уронили ключи в колодец и оставили без тепла 50 семей

Фото: iStock/terex

Двое жителей Усть-Илимска спровоцировали коммунальную аварию и оставили без отопления полсотни семей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Иркутской области.