Двое пьяных друзей случайно устроили коммунальную аварию
Двое жителей Усть-Илимска спровоцировали коммунальную аварию и оставили без отопления полсотни семей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Иркутской области.
Правоохранители выяснили обстоятельства происшествия по записям с камер видеонаблюдения. Двое пьяных приятелей шли по улице и случайно уронили ключи в канализационный колодец. Обнаружив пропажу, они решили спуститься в коллектор самостоятельно.
В процессе погружения мужчины повредили систему теплоснабжения в инженерном узле, из-за чего подача тепла прекратилась. Полиция полагает, что нетрезвые друзья повернули задвижки и нарушили гидравлический режим.
В результате без отопления остались несколько десятков квартир, где живут около 50 семей. В настоящий момент по факту происшествия проводится проверка. Виновников коммунальной аварии уже задержали, с них могут взыскать ущерб.
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