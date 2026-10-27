Подросток попал под статью о терроризме после расклеивания листовок
В Челябинской области подростку предъявили обвинение по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной террористической). Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления СК.
По версии следствия, с августа по сентябрь молодой человек через Telegram-бот получал рекомендации по организации протестного голосования на выборах в городе Касли. Он изготовил и расклеил в подъездах более 150 листовок с призывом участвовать в «Умном голосовании» против правящей партии.
О задержании подростка стало известно 27 октября. По его словам, он выполнял задание, полагаясь на обещанную поддержку в случае проблем с законом, однако после задержания остался без неё. Узнав о грозящем сроке, он заявил, что представители организации, распространявшей материалы, сломали ему жизнь.
Ранее многодетную россиянку обвинили в содействии терроризму. Фигурантка имеет на иждивении восемь несовершеннолетних.
Читайте также: