Подросток попал под статью о терроризме после расклеивания листовок

27 октября 2026, 18:48

В Челябинской области подростка взяли по статье о терроризме за листовки

Фото: istockphoto/blinow61

В Челябинской области подростку предъявили обвинение по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной террористической). Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления СК.