Двое пьяных мужчин угрожали гранатой и пистолетом женщине и ее детям

16 августа 2025, 16:58

Пьяные мужчины угрожали гранатой и пистолетом женщине с детьми в ТЦ Петербурга

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Санкт-Петербурге посетителям одного из ТЦ угрожали гранатой и пистолетом. Об этом сообщает городская полиция.





Все произошло 15 августа в торговом центре на Долгоозерной улице. Двое пьяных петербуржцев приставали к другим посетителям, демонстрируя предметы, похожие на оружие. Позже 36-летняя женщина написала на них заявление. По ее словам, мужчины угрожали ей и ее детям.

«На месте происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что двое, находившиеся в нетрезвом состоянии, приставали с угрозами к посетителям торгового центра», — передает ведомство.