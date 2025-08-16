Двое пьяных мужчин угрожали гранатой и пистолетом женщине и ее детям
В Санкт-Петербурге посетителям одного из ТЦ угрожали гранатой и пистолетом. Об этом сообщает городская полиция.
Все произошло 15 августа в торговом центре на Долгоозерной улице. Двое пьяных петербуржцев приставали к другим посетителям, демонстрируя предметы, похожие на оружие. Позже 36-летняя женщина написала на них заявление. По ее словам, мужчины угрожали ей и ее детям.
«На месте происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что двое, находившиеся в нетрезвом состоянии, приставали с угрозами к посетителям торгового центра», — передает ведомство.В итоге злоумышленников задержали — ими оказались 45-летний житель Приморского района и 49-летния житель Сестрорецка. При себе они имели страйкбольную гранату и пневматический пистолет.
Обоих привлекли к административной ответственности за хулиганство. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что один из задержанных был ранее неоднократно судим.