Автомобиль снёс школьницу на «зебре» в Горно-Алтайске

Фото: iStock/eugenesergeev

В Горно-Алтайске на пешеходном переходе автомобиль сбил несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.



Отмечается, что 32-летний водитель Honda Stepwgn столкнулся с 17-летней школьницей, которая переходила дорогу вместе с 18-летним молодым человеком. Парень получил незначительные травмы.

Кадры с уличной камеры фиксируют момент происшествия: двое пешеходов переходят дорогу по «зебре», когда в них врезается автомобиль. От удара девушка отлетает на несколько метров вперед, а молодой человек поднимает с проезжей части личные вещи и подходит к пострадавшей.

Пострадавшая была доставлена в больницу. Правоохранители проводят проверку обстоятельств случившегося.

