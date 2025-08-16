Автомобиль снёс школьницу на «зебре» в Горно-Алтайске
В Горно-Алтайске на пешеходном переходе автомобиль сбил несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что 32-летний водитель Honda Stepwgn столкнулся с 17-летней школьницей, которая переходила дорогу вместе с 18-летним молодым человеком. Парень получил незначительные травмы.
Кадры с уличной камеры фиксируют момент происшествия: двое пешеходов переходят дорогу по «зебре», когда в них врезается автомобиль. От удара девушка отлетает на несколько метров вперед, а молодой человек поднимает с проезжей части личные вещи и подходит к пострадавшей.
Пострадавшая была доставлена в больницу. Правоохранители проводят проверку обстоятельств случившегося.
