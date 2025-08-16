Массовое ДТП в Свердловской области: подробности

16 августа 2025, 15:20

В массовом ДТП в Свердловской области пострадал один человек

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

Массовое ДТП с участием пяти автомобилей и одним пострадавшим произошло на 352-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.