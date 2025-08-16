Достижения.рф

Массовое ДТП в Свердловской области: подробности

В массовом ДТП в Свердловской области пострадал один человек
Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

Массовое ДТП с участием пяти автомобилей и одним пострадавшим произошло на 352-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.



По предварительным данным, водительница Exeed не соблюдала постоянный контроль за управлением и совершила столкновение с остановившимися Mitsubishi и Kia Sportage.

От удара Kia Sportage отбросило на стоявшую впереди Kia Rio, которая в свою очередь столкнулась с Haval.

Пассажир Kia Sportage доставлен в медицинское учреждение для осмотра. На месте работают сотрудники ГИБДД, по факту аварии проводится проверка.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0