Массовое ДТП в Свердловской области: подробности
В массовом ДТП в Свердловской области пострадал один человек
Массовое ДТП с участием пяти автомобилей и одним пострадавшим произошло на 352-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
По предварительным данным, водительница Exeed не соблюдала постоянный контроль за управлением и совершила столкновение с остановившимися Mitsubishi и Kia Sportage.
От удара Kia Sportage отбросило на стоявшую впереди Kia Rio, которая в свою очередь столкнулась с Haval.
Пассажир Kia Sportage доставлен в медицинское учреждение для осмотра. На месте работают сотрудники ГИБДД, по факту аварии проводится проверка.
