Двое рабочих погибли в канализации в Волгограде, их тела обнаружены
Тела двоих рабочих обнаружили в канализации на Льговской улице Волгограда, проинформировали в региональном СУСК РФ в среду, 16 июля.
Правоохранители считают, что люди могли погибнуть от отравления токсичными газами. Открыто уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.
«По данным следствия, работники ООО «Концессия водоснабжения» погибли во время проведения аварийных работ по устранению засора в канализации», — сообщили в ведомстве.Аналогичный случай произошел накануне в Калининградской области, где погибли два сотрудника коммунальной организации. Один человек пострадал, его госпитализировали.