Двое рабочих погибли в канализации в Волгограде, их тела обнаружены

16 июля 2025, 22:20

Фото: istockphoto/blinow61

Тела двоих рабочих обнаружили в канализации на Льговской улице Волгограда, проинформировали в региональном СУСК РФ в среду, 16 июля.





Правоохранители считают, что люди могли погибнуть от отравления токсичными газами. Открыто уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.



