Шестилетний ребенок убил новорожденную малышку в роддоме во Франции

16 июля 2025, 21:53

Фото: istockphoto/kittimages

Новорожденную девочку в роддоме Франции убил шестилетний мальчик, передает BFM TV, ссылаясь на пресс-службу госпиталя Жанны де Фландр в Лилле. Трагедия произошла 11 июля, когда мальчик гулял по родильному отделению.





Предварительно, семимесячная малышка умерла после того, как шестилетний ребенок взял ее на руки. Семья новорожденной отметила, что ее нашли упавшей на голову и без сознания. Врачи не смогли реанимировать несчастную при оказании неотложной помощи.





«Эта человеческая трагедия <...> глубоко потрясла персонал и коллектив Университетской больницы Лилля, а также другие семьи», — сказано в материале.

