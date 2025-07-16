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Целая семья утонула в Клязьме во Владимирской области

Муж и жена с сыном утонули в реке Клязьма во Владимирской области
Фото: istockphoto/Motortion

Муж и жена с несовершеннолетним сыном утонули в Клязьме во Владимирской области.



Как уточнили РИА Новости в министерстве региональной безопасности, спасатели искали их на участке реки около деревни Крутово, Петушинского района. Известно, что инцидент произошел 13 июля.

«Пятнадцатого и шестнадцатого июля спасатели собинской спасательной станции аварийно-спасательной службы Владимирской области вели поисковые работы на Клязьме близ деревни Крутово в Петушинском районе, где 13 июля утонули три человека: муж, жена и их совершеннолетний сын», — сказано в материале.
Отмечено, что тело мужчины в день трагедии обнаружил рыбак, а женщину во вторник нашли спасатели. Региональное СУСК проводит проверку.
Никита Кротов

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