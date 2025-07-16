Целая семья утонула в Клязьме во Владимирской области

16 июля 2025, 21:20

Муж и жена с сыном утонули в реке Клязьма во Владимирской области

Фото: istockphoto/Motortion

Муж и жена с несовершеннолетним сыном утонули в Клязьме во Владимирской области.





Как уточнили РИА Новости в министерстве региональной безопасности, спасатели искали их на участке реки около деревни Крутово, Петушинского района. Известно, что инцидент произошел 13 июля.





«Пятнадцатого и шестнадцатого июля спасатели собинской спасательной станции аварийно-спасательной службы Владимирской области вели поисковые работы на Клязьме близ деревни Крутово в Петушинском районе, где 13 июля утонули три человека: муж, жена и их совершеннолетний сын», — сказано в материале.

