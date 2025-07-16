Приставы конфисковали у жителя Подмосковья 100 участков на 34,7 млн руб

16 июля 2025, 21:37

Фото: istockphoto/Evgeniy Grishchenko

Ста участков лишился житель Подмосковья, дав взятку чиновнику в почти 35 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональной пресс-службе ФССП в среду, 16 июля.