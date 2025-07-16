Приставы конфисковали у жителя Подмосковья 100 участков на 34,7 млн руб
Ста участков лишился житель Подмосковья, дав взятку чиновнику в почти 35 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональной пресс-службе ФССП в среду, 16 июля.
Приставы не разглашают имя фигуранта, но рассказали, что мужчина обвиняется во взятке должностному лицу в особо крупном размере. Земельные участки площадью от 288 до 2167 «квадратов» общей стоимостью почти 35 миллионов и стали предметом взятки чиновнику.
В марте московский бизнесмен попытался дать взятку сотруднику ДПС в 665 тысяч рублей за фальшивую мигалку на иномарке. Мужчина ехал на Рублевку, но на Новолучанской улице его задержали постовые. После попытки дачи взятки его отвезли в Следственный комитет.
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