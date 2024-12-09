Двое рабочих спасены во время пожара на шахте в Кузбассе

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На шахте «Алардинская» в Калтанском округе Кемеровской области произошел пожар, в результате которого были эвакуированы 120 человек, а двоих горняков удалось спасти.
По данным ГУ МЧС по региону, возгорание произошло на глубине 450 метров. Двое пострадавших были осмотрены медиками, их жизням ничего не угрожает.
Пожар ликвидировали усилиями 44 человек и девяти единиц техники, передает ТАСС.
Шахта «Алардинская» находится на юге Кемеровской области и входит в состав «Распадской угольной компании». Она специализируется на добыче угля коксующихся марок, производя до 3 миллионов тонн в год.
Основными потребителями продукции шахты являются металлургические предприятия, в частности «Евраз», а также другие коксохимические и металлургические заводы России. Промышленные запасы шахты оцениваются в более чем 420 миллионов тонн угля.
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Пожар ликвидировали усилиями 44 человек и девяти единиц техники, передает ТАСС.
Шахта «Алардинская» находится на юге Кемеровской области и входит в состав «Распадской угольной компании». Она специализируется на добыче угля коксующихся марок, производя до 3 миллионов тонн в год.
Основными потребителями продукции шахты являются металлургические предприятия, в частности «Евраз», а также другие коксохимические и металлургические заводы России. Промышленные запасы шахты оцениваются в более чем 420 миллионов тонн угля.
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Мария Моисеева