МЧС: пожар произошел в угольной шахте в Кузбассе

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В угольной шахте Калтанского городского округа в Кузбассе произошло возгорание.
По информации ГУ МЧС по Кемеровской области, которую передает ТАСС, на месте работают несколько отделений горноспасателей.
Детали происшествия пока не уточняются, но соответствующие службы уже проводят необходимые работы для ликвидации возгорания и обеспечения безопасности.
6 декабря «Радио 1» сообщало о масштабном пожаре на складе в Нижнем Новгороде.
5 декабря Воздушно-космические силы РФ нанесли точечный удар по военному аэродрому Умань в Черкасской области. Известно, что здесь базировалась 40-я бригада тактической авиации ВСУ. Подробности – в материале «Радио 1».
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Детали происшествия пока не уточняются, но соответствующие службы уже проводят необходимые работы для ликвидации возгорания и обеспечения безопасности.
6 декабря «Радио 1» сообщало о масштабном пожаре на складе в Нижнем Новгороде.
5 декабря Воздушно-космические силы РФ нанесли точечный удар по военному аэродрому Умань в Черкасской области. Известно, что здесь базировалась 40-я бригада тактической авиации ВСУ. Подробности – в материале «Радио 1».
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Мария Моисеева