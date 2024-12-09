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МЧС: пожар произошел в угольной шахте в Кузбассе

Фото: iStock/Distortion Media

Фото: iStock/Distortion Media

В угольной шахте Калтанского городского округа в Кузбассе произошло возгорание.
По информации ГУ МЧС по Кемеровской области, которую передает ТАСС, на месте работают несколько отделений горноспасателей.

Детали происшествия пока не уточняются, но соответствующие службы уже проводят необходимые работы для ликвидации возгорания и обеспечения безопасности.



6 декабря «Радио 1» сообщало о масштабном пожаре на складе в Нижнем Новгороде.

5 декабря Воздушно-космические силы РФ нанесли точечный удар по военному аэродрому Умань в Черкасской области. Известно, что здесь базировалась 40-я бригада тактической авиации ВСУ. Подробности – в материале «Радио 1».

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Двое рабочих спасены во время пожара на шахте в Кузбассе
На шахте в Кемеровской области при пожаре спасли двоих горняков
09 декабря 2024, 02:39

Фото: iStock/grafoto

На шахте «Алардинская» в Калтанском округе Кемеровской области произошел пожар, в результате которого были эвакуированы 120 человек, а двоих горняков удалось спасти.
По данным ГУ МЧС по региону, возгорание произошло на глубине 450 метров. Двое пострадавших были осмотрены медиками, их жизням ничего не угрожает.

Пожар ликвидировали усилиями 44 человек и девяти единиц техники, передает ТАСС.

Шахта «Алардинская» находится на юге Кемеровской области и входит в состав «Распадской угольной компании». Она специализируется на добыче угля коксующихся марок, производя до 3 миллионов тонн в год.

Основными потребителями продукции шахты являются металлургические предприятия, в частности «Евраз», а также другие коксохимические и металлургические заводы России. Промышленные запасы шахты оцениваются в более чем 420 миллионов тонн угля.

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Тренера чирлидеров посадили на 10 лет за совращение 13-летней девочки
В Британии женщину посадили на 10 лет за совращение 13-летней подопечной
09 декабря 2024, 02:13

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

В Великобритании завершился судебный процесс над Розанной Аван, бывшей тренером чирлидинга, которую признали виновной в совращении своей 13-летней подопечной.
Как сообщает The Sun, обвинения связаны с заявлениями, поступившими в 2019 году, когда жертва, уже став совершеннолетней, обратилась в полицию. Она обвинила Аван в том, что та принуждала ее к сексу.

Следствие установило, что Аван неоднократно домогалась девочки, включая эпизоды во время поездок на тренировки. Та молча терпела. Во время совместной поездки во Францию тренер принудила ребенка к сексуальным отношениям, которые продолжались и после возвращения в Великобританию.

Рассмотрение дела длилось несколько лет, и в результате суд приговорил Аван к 10 годам тюремного заключения. Помимо лишения свободы, она была внесена в реестр лиц, совершивших преступления сексуального характера.

Полицейский детектив, участвовавший в расследовании, отметил смелость пострадавшей, решившейся обнародовать случившееся.

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#секс
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Игра с пистолетом: мальчик случайно выстрелил в двухлетнего брата
В США семилетний мальчик нашел пистолет и случайно выстрелил в младшего брата
09 декабря 2024, 00:53

Фото: iStock/CatEyePerspective

В США, штате Калифорния, семилетний мальчик случайно выстрелил в двухлетнего брата, играя с найденным в машине пистолетом.
По информации KTLA, инцидент случился на парковке торгового центра. Дети сидели в пикапе. Старший из братьев обнаружил пистолет в бардачке, взял его в руки и непреднамеренно выстрелил.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские и медики. Младшего ребенка в критическом состоянии доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось.

Власти проводят расследование, чтобы установить, как заряженное оружие оказалось доступно детям.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Хабаровском крае мальчик катался с импровизированной горки возле проезжей части и угодил под машину. Ребёнка с тяжёлыми травмами увезли в больницу.

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#инцидент
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Переполненная больница в Дамаске столкнулась с нехваткой лекарств и персонала
Al-Watan: в Дамаске больница «Аль-Мувасат» переполнена ранеными
09 декабря 2024, 00:36

Фото: iStock/:sudok1

В больнице «Аль-Мувасат» в Дамаске, одной из крупнейших в городе, наблюдается острая нехватка лекарств, врачей и медицинского персонала. Это связано с большим числом пострадавших от огнестрельных ранений, заполнивших отделение скорой помощи. Об этом сообщила сирийская газета Al-Watan со ссылкой на декана медицинского факультета Университета Дамаска Раида Абу Харба.
В воскресенье вечером декан посетил больницу, чтобы оценить ситуацию. Он отметил критическую загруженность и призвал медицинских работников вернуться к работе, чтобы помочь справиться с наплывом пациентов.

«Больница переполнена пострадавшими от огнестрельных ранений, а также небрежного обращения со взрывчатыми веществами. Наблюдается отсутствие специалистов, особенно рентгенологов, а также медсестер, также нет уборщиков и дезинфекторов, есть острая нехватка лекарств», — цитирует декана газета Al-Watan.
Ранее в тот же день в Дамаске фиксировалась активная стрельба в воздух.

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#больница
#обращения
#сирия
#пострадавший
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Президента Республики Сербской Додика госпитализировали для операции на желудке
08 декабря 2024, 22:57

Милорад Додик (Фото: kremlin.ru)

Президента Республики Сербской, части государства Босния и Герцеговина, Милорада Додика госпитализировали, передала его пресс-служба.
«Президент Республики Сербской Милорад Додик был обследован сегодня днем, 08 декабря, в Белграде из-за острой боли, после чего его госпитализировали», — подчеркнула пресс-служба президента Республики Сербской.

Милорад Додик перенесёт операцию на пищеводе и желудке, обратили внимание в пресс-службе.

В прошлый раз Милорад Додик, который занимал пост председателя президиума Боснии и Герцеговины, попал в медицинское учреждение в декабре 2020 года. В тот момент у политика выявили двустороннее воспаление легких. Перед этим Милорад Додик ушёл на самоизоляцию после с человеком, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию.

Милорад Додик был президентом Республики Сербской с 2010 по 2018 год. В октябре 2022 года политика был снова избрали на пост главы республики.

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#госпитализация
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Около 20 человек задержали после ЛГБТ-вечеринки* в Санкт-Петербурге
08 декабря 2024, 21:44

Фото: iStock/ Fedorovekb

Полицейские в Санкт-Петербурге доставили в отдел порядка 20 человек в рамках профилактического рейда в арт-пространстве «Явление», где якобы прошла закрытая ЛГБТ-вечеринка* «Круги свободы — бал», сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на источник в оперативных службах.
Собеседник агентства подчеркнул, что на момент визита сотрудников правоохранительных органов в арт-пространстве было в общей сложности около 130 человек. Полицейские доставили в отделения особо активных из них «для разбирательства и профилактической работы», обратил внимание он.

Источник уточнил, что во время обыска работники полиции нашли и изъяли наклейки и литературу «с признаками экстремистского содержания». В настоящий момент устанавливаются организаторы данного мероприятия.

Закрытая вечеринка проходила в арт-пространстве, которое расположено на Проспекте Обуховской обороны. Работники полиции проверяли личность и возраст всех участников мероприятия.

Ранее похожие рейды проходили в московских гей-клубах* «Центральная станция» и Bizarre.

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*международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
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#рф
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Раскрыта причина массового отравления детей в ЯНАО
08 декабря 2024, 21:12

Фото: iStock/ Drazen Zigic

Окружное управление Роспотребнадзора заявило, что дети, которые приехали на спортивные соревнования в Тарко-Сале (ЯНАО), отравились в гостинице, где работал больной повар, проинформировало агентство Ura.ru.
По ходу проверки выявили, что один из сотрудников кухни в гостинице, в которой жили дети, был заражен кишечной инфекцией — поэтому заболевание массово распространилось у несовершеннолетних.

«В ходе обследования пищеблока были выявлены нарушения санитарного законодательства. Составлен протокол о временном запрете деятельности. Обследован персонал пищеблока, по результатам которого РНК норовируса обнаружена у повара», — обратили внимание представители Роспотребнадзора.

Специалисты уже дезинфицировали помещения, а ещё составили протокол о временном запрете деятельности предприятия, поставлявшего еду в гостиницу.

Следственный комитет региона отмечал, что в больницу обратилось порядка 39 детей с признаками отравления, тошноты, рвоты, некоторых ребят госпитализировали.

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В Краснодаре школьницы отравились неизвестным веществом и попали в реанимацию
08 декабря 2024, 21:00

Фото: iStock/ Pornpak Khunatorn

В Краснодаре четыре школьницы отравились неизвестным веществом и попали в реанимацию, сообщил Телеграм-канал Baza.
Авторы материла утверждают, что четыре девочки-подростка поступили в медицинское учреждение с двух адресов — с Агрохимической улицы и улицы Есенина в Музыкальном районе города. Школьницам 14-15 лет, у обеих медицинские работники диагностировали «токсическое отравление неизвестным веществом». Часть девочек впала в кому. Причиной отравления могло стать употребление наркотических веществ.

Потом в УМВД по Краснодарскому краю добавили, что только одна несовершеннолетняя была без сознания, и на данный момент жизни девочек ничего не угрожает. Оказалось, что до произошедшего школьницы гуляли вместе — трое из них учатся в одном учебном учреждении. Всех девочек воспитывали в благополучных семьях и в прошлом они не состояли на учете.

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Петербурженка обнаружила пропавшего сына в неожиданном месте
08 декабря 2024, 17:14

Фото: iStock/ Andrii Lysenko

Жительница Санкт-Петербурга нашла пропавшего сына спящим в кровати, сообщила «Фонтанка.ру».
8 декабря сын петербурженки «пропал» накануне вечером. До этого он сказал матери, что едет с учебы домой, но в квартире женщина его не увидела. Телефон 18-летнего первокурсника работал, так что взволнованная мать отправилась искать юношу.

Петербурженка бегала по району, когда уже ближе к полуночи решила позвонить в полицию. Когда в дело вступил участковый, оказалось, что всё это время «пропавший» юноша спал в своей же кровати — женщина его не заметила. Студент утверждал, что никто не совершал противоправных действий в его отношении.

Ранее сообщалось, что турист из Австралии 28-летний Кэмерон Твисс пропал почти два месяца назад в Албанских Альпах или так называемых Проклятых горах. Молодого человека видели на тропе Тет в национальном парке Вальбона в северной части Албании 13 октября.

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