Ребенок погиб при пожаре в квартире в Курганской области

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В Шадринске Курганской области при пожаре погиб ребенок, еще двое находятся в реанимации. Об этом сообщили в МЧС России.
«В шадринской четырёхэтажке загорелась квартира на первом этаже. В жилье находились девочки 4, 6 и 14 лет. Старшая сестра погибла, младшие — с отравлением угарным газом госпитализированы», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Огнем охвачено 45 квадратных метров. Пожар тушат 14 специалистов и четыре единицы техники.
По данным ТАСС, губернатор региона Вадим Шумков поручил обеспечить жильем пострадавшую при пожаре семью и оказать материальную поддержку и помощь с организацией похорон ребенка.
Известно, что в квартире проживала женщина и четыре ребенка. Один из детей во время пожара был в школе. Мать не пострадала.
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Элина Позднякова