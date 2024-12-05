Три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ

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В Белгородской области беспилотники ВСУ нанесли удары по трем населенным пунктам: Шебекино, Политотдельскому и Грузскому.
По предварительным данным, пострадавших среди жителей нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В городе Шебекино взрывные устройства, сброшенные с дрона, вызвали пожар, уничтожив три легковых автомобиля и один грузовик «ГАЗель». Также повреждено несколько квартир и лестничный марш в одном из подъездов многоквартирного дома.
В поселке Политотдельский из-за сброса устройства загорелся автомобиль, который сотрудники МЧС оперативно потушили. В результате другой атаки повреждения получили два легковых автомобиля.
В Грузском Борисовского района после удара БПЛА загорелся легковой автомобиль, огонь также был ликвидирован. Губернатор отметил, что информация о последствиях уточняется.
Ранее «Радио 1» передавало, что в результате обстрела ВСУ Новой Каховки серьезно пострадал ребенок.
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В городе Шебекино взрывные устройства, сброшенные с дрона, вызвали пожар, уничтожив три легковых автомобиля и один грузовик «ГАЗель». Также повреждено несколько квартир и лестничный марш в одном из подъездов многоквартирного дома.
В поселке Политотдельский из-за сброса устройства загорелся автомобиль, который сотрудники МЧС оперативно потушили. В результате другой атаки повреждения получили два легковых автомобиля.
В Грузском Борисовского района после удара БПЛА загорелся легковой автомобиль, огонь также был ликвидирован. Губернатор отметил, что информация о последствиях уточняется.
Ранее «Радио 1» передавало, что в результате обстрела ВСУ Новой Каховки серьезно пострадал ребенок.
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Мария Моисеева