Двое российских подростков устроили стрельбу в Петербурге

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В Петербурге двое подростков устроили стрельбу в окна студенческого общежития, пишет «Фонтанка».
Как рассказали изданию в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области, школьники начали стрелять по окнам студенческого общежития университета морского и речного флота имени адмирала Макарова.
Подростков 15 и 16 лет задержали и доставили на допрос в полицию. По предварительной информации, в момент задержания оружия у них не было.
Из участка школьников забрали родители. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пока полиция разбирается в деталях произошедшего.
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Подростков 15 и 16 лет задержали и доставили на допрос в полицию. По предварительной информации, в момент задержания оружия у них не было.
Из участка школьников забрали родители. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пока полиция разбирается в деталях произошедшего.
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Алёна Самарева