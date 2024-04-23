Мать погибшего в «Крокусе» инвалида-колясочника пытается доказать его смерть

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Мать Максима Вербенина, погибшего при теракте в «Крокус Сити Холле» инвалида-колясочника, столкнулась с трудностями при доказательстве смерти сына, пишет RT.
По ее словам пожар уничтожил все следы его ДНК, из-за чего ей до сих пор официально не удалось признать Максима погибшим.
Женщина признала, что, вероятно, ей придется подтверждать смерть сына через суд. Она рассказала, что ей постановление, в котором ее указали как потерпевшую, поскольку сын погиб. Однако позже перед его статус исправили на пропавшего без вести.
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«У нас есть видеозапись, на которой зафиксирован момент расстрела сына. Однако я не могу найти в себе сил, чтобы открыть и просмотреть этот файл: это было бы невыносимо», — отметила она.
Женщина признала, что, вероятно, ей придется подтверждать смерть сына через суд. Она рассказала, что ей постановление, в котором ее указали как потерпевшую, поскольку сын погиб. Однако позже перед его статус исправили на пропавшего без вести.
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Артем Кузьмин