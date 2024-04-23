Подозреваемый в нападении в Карачаево-Черкесии якобы пошел в мечеть и пропал

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Один из подозреваемых в нападении на полицейских в Карачаево-Черкесии Казбек Джазаев пропал после того, как ушел в мечеть, пишет RT со ссылкой на его мать.
Женщина отмечает, что ее сын ушел днем 21 апреля и с тех пор она не встречалась с ним. Сын проживает с ней в поселке Правокубанском.
По словам матери, Казбек столкнулся с частичной потерей памяти с мая прошлого года, и ему была присвоена третья группа инвалидности.
Еще один подозреваемый, Руслан Семёнов, проживающий напротив, также является посетителем местной мечети, добавила женщина.
22 апреля в Карачаево-Черкесии два полицейских погибли, а один получил ранения в результате обстрела наряда патрульно-постовой службы.
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По словам матери, Казбек столкнулся с частичной потерей памяти с мая прошлого года, и ему была присвоена третья группа инвалидности.
Еще один подозреваемый, Руслан Семёнов, проживающий напротив, также является посетителем местной мечети, добавила женщина.
22 апреля в Карачаево-Черкесии два полицейских погибли, а один получил ранения в результате обстрела наряда патрульно-постовой службы.
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Артем Кузьмин