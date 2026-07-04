Гигантский шершень атаковал россиянку под водой во время купания в море
Гигантский шершень атаковал россиянку под водой во время купания в Чёрном море. Об этом пишет Baza.
На побережье Абхазии туристка Юлия подверглась внезапной атаке насекомого. Девушка заходила в море, когда почувствовала резкую боль в ноге. Выяснилось, что под водой её укусил огромный шершень, который тонул.
Сначала россиянка решила, что всё пройдёт само собой, но через два дня её нога сильно опухла, и она не могла ходить. В больнице ей сделали капельницы, чтобы снять боль и отёк. Яд насекомого вызвал сильную аллергическую реакцию.
В настоящее время Юлия проходит курс уколов уже дома. Она рассказала, что аллергия распространилась выше, ближе к горлу.
Энтомологи объяснили, что шершни становятся активными и агрессивными из-за жары. Летом высокие температуры способствуют быстрому росту колоний, которым требуется больше пищи. Тёплые зимы позволяют большему числу маток пережить холодное время года и отложить яйца. Кроме того, учёные отмечают, что насекомые всё чаще появляются рядом с людьми в поисках еды. Шершней привлекают ароматы сладостей, алкоголя и духов.
Читайте также: