Акула напала на мужчину на пляже в Нью-Йорке из-за аномальной жары
В Нью-Йорке временно закрыли пляж Джонс-Бич из-за предполагаемого нападения акулы на человека. Об этом информирует агентство Associated Press.
Мужчина, находившийся в шестой зоне пляжа Джонс-Бич, получил рваные раны на ноге. Спасатели быстро прибыли на место, и благодаря их оперативным действиям пострадавший остался жив. Его доставили в больницу.
После инцидента Управление парков Нью-Йорка временно закрыло пляж. Эксперты не нашли акул или других опасных морских животных, поэтому частично сняли ограничения. Посетители могли заходить в воду только до уровня пояса.
Нападение случилось на следующий день после того, как на пляже Джонс-Бич и других пляжах Нью-Йорка и Лонг-Айленда были замечены акулы. Обычно хищники держатся подальше от берега, но аномальная жара могла спровоцировать их приближение.
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