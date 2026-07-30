Двое россиян похитили 21-летнего парня из-за разногласий об аренде машины
В Новомосковске правоохранители задержали двоих подозреваемых в похищении человека и вымогательстве. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по Тульской области.
Следствие установило, что 28 июля двое мужчин 23 и 30 лет напали на 21-летнего жителя Тулы. Злоумышленники нанесли ему несколько ударов по голове и корпусу, после чего затолкали потерпевшего в багажник автомобиля и вывезли в гараж.
В помещении гаража молодого человека удерживали несколько часов, требуя от него 300 тысяч рублей. Инцидент спровоцировал конфликт из-за аренды машины и её технического состояния.
Супруга пропавшего обратилась в полицию, что позволило сотрудникам оперативно установить местонахождение похищенного и задержать преступников. Суд заключил обоих фигурантов под стражу. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
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