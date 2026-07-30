Двое россиян похитили 21-летнего парня из-за разногласий об аренде машины

30 июля 2026, 18:37

В Новомосковске задержали подозреваемых в похищении и вымогательстве

Фото: Istock/Diy1

В Новомосковске правоохранители задержали двоих подозреваемых в похищении человека и вымогательстве. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по Тульской области.