В Москве на МКАД произошла смертельная авария с участием пяти машин
В столице на внутренней стороне МКАД произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».
ДТП случилось в районе 30-го километра у съезда №30В, столкнулись пять автомобилей. Сообщается, что один человек погиб на месте происшествия, а как минимум три получили травмы различной степени тяжести.
На место аварии оперативно прибыл вертолёт санитарной авиации. Врачи эвакуировали пострадавших и доставили их в медучреждения. Из-за ДТП движение на внутренней стороне МКАД затруднилось на несколько километров.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, бригады скорой помощи и другие экстренные службы. Прокуратура Южного административного округа взяла обстоятельства аварии на контроль.
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