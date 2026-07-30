В Москве на МКАД произошла смертельная авария с участием пяти машин

30 июля 2026, 18:02

На внутренней стороне МКАД столкнулись пять машин, один человек погиб

Фото: Istock/Aleksei Andreev

В столице на внутренней стороне МКАД произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».