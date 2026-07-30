Москвичку арестовали за выброшенный в окно телефон мужа во время ссоры

30 июля 2026, 17:36

Суд арестовал москвичку на восемь суток за хулиганство во время ссоры с мужем

Фото: Istock/Zolnierek

Столичный суд назначил административный арест местной жительнице за инцидент во время семейного конфликта. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».