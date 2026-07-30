Достижения.рф

Москвичку арестовали за выброшенный в окно телефон мужа во время ссоры

Суд арестовал москвичку на восемь суток за хулиганство во время ссоры с мужем
Фото: Istock/Zolnierek

Столичный суд назначил административный арест местной жительнице за инцидент во время семейного конфликта. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».



Ссора произошла в квартире на седьмом этаже, при этом точная причина разногласий между супругами осталась за рамками разбирательства.

В ходе выяснения отношений женщина употребила алкоголь, после чего принялась выбрасывать из окна стеклянные бокалы, банки, чашки и мобильный телефон своего мужа. Одновременно с этим она выкрикивала нецензурную брань настолько громко, что её голос отчетливо слышали жильцы, проходившие внизу у дома.

В судебном заседании москвичка полностью признала свою вину и устно подтвердила все обстоятельства, изложенные в протоколе. Судья квалифицировал её действия как мелкое хулиганство и принял решение о восьми сутках административного ареста.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0