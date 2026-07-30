Москвичку арестовали за выброшенный в окно телефон мужа во время ссоры
Столичный суд назначил административный арест местной жительнице за инцидент во время семейного конфликта. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Ссора произошла в квартире на седьмом этаже, при этом точная причина разногласий между супругами осталась за рамками разбирательства.
В ходе выяснения отношений женщина употребила алкоголь, после чего принялась выбрасывать из окна стеклянные бокалы, банки, чашки и мобильный телефон своего мужа. Одновременно с этим она выкрикивала нецензурную брань настолько громко, что её голос отчетливо слышали жильцы, проходившие внизу у дома.
В судебном заседании москвичка полностью признала свою вину и устно подтвердила все обстоятельства, изложенные в протоколе. Судья квалифицировал её действия как мелкое хулиганство и принял решение о восьми сутках административного ареста.
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