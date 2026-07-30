Житель Петербурга пойдёт под суд за продажу несуществующего смартфона
В Петербурге мужчина похитил деньги у женщины, которая хотела приобрести телефон по сниженной цене.
Как сообщает издание «Петербургский дневник», прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение против 28-летнего жителя Приморского района. Ему вменяют ч. 2 ст. 159 УК РФ — мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину.
По информации следствия, в апреле 2024 года потерпевшая нашла в мессенджере объявление о смартфоне последней модели по выгодной цене. В ходе переписки фигурант убедил женщину оформить заказ и перевести 70 тысяч рублей.
В день доставки товар не привезли, продавец перестал отвечать, а канал магазина заблокировали. На этапе следствия обвиняемый признал вину и полностью возместил ущерб. Прокуратура направила дело в Невский районный суд для рассмотрения по существу.
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