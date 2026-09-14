Двое россиян похитили человека на АЗС

14 сентября 2026, 09:47

Суд в Уфе отправил под арест фигурантов дела о похищении из-за долга

Фото: iStock/Pavel_Korr

Уфимский районный суд заключил под стражу двух мужчин, обвиняемых в похищении знакомого. Арест продлится два месяца, уточнили в объединенной пресс-службе судов Башкирии. Об этом сообщает «Лента.ру».