Двое россиян похитили человека на АЗС
Уфимский районный суд заключил под стражу двух мужчин, обвиняемых в похищении знакомого. Арест продлится два месяца, уточнили в объединенной пресс-службе судов Башкирии. Об этом сообщает «Лента.ру».
По версии следствия, конфликт произошел 1 сентября на АЗС в селе Михайловка. Причиной стали долговые обязательства потерпевшего перед обвиняемыми. Мужчины, как считают правоохранители, применили силу и пригрозили оружием. Затем они посадили знакомого в машину, избили его и потребовали назвать пароли от телефона и банковских сервисов.
Следствие утверждает, что нападавшие угрожали мужчине газовой горелкой. Позднее они отвезли его в лес и продолжили запугивать, добиваясь выполнения своих требований. Уголовное дело возбудили по статье 126 УК РФ — «Похищение человека».
Читайте также: