Настоятель завел любовницу и украл 256 миллионов рублей
Полиция Таиланда задержала настоятеля старинного монастыря Ват Пхуттхаисаван в провинции Аюттхая Пхра Вачираяна Ви. Следствие считает, что монах вместе со своей помощницей присвоил свыше 100 миллионов батов из храмовых пожертвований. Об этом сообщает Mothership.
66-летний настоятель попал в поле зрения правоохранителей после анонимной жалобы в середине июля. Авторы обращения указали на недостойное для монаха поведение. Во время проверки силовики выяснили, что Ви состоял в отношениях с 47-летней Пуньяви Рунгруенг, работавшей при храме.
Следователи получили записи камер из личных покоев настоятеля на территории обители. На кадрах, по информации полиции, видны интимные отношения священнослужителя и его помощницы.
Правоохранители провели обыск в доме Рунгруенг и нашли золотые украшения и другие дорогостоящие вещи. Следствие оценивает возможный ущерб монастырю более чем в 215 миллионов батов — около 550 миллионов рублей.
После задержания буддийская община лишила Ви монашеского сана. Полиция продолжает проверку и устанавливает происхождение активов, найденных у бывшего настоятеля и его помощницы.
Читайте также: