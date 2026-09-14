Настоятель завел любовницу и украл 256 миллионов рублей

14 сентября 2026, 07:11

Настоятеля храма в Аюттхае заподозрили в хищении пожертвований на 100 млн батов

Фото: iStock/ATP-Photographer

Полиция Таиланда задержала настоятеля старинного монастыря Ват Пхуттхаисаван в провинции Аюттхая Пхра Вачираяна Ви. Следствие считает, что монах вместе со своей помощницей присвоил свыше 100 миллионов батов из храмовых пожертвований. Об этом сообщает Mothership.