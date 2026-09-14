Охотник смертельно ранил товарища, приняв его за медведя под Новосибирском
В Болотнинском районе Новосибирской области охотник выстрелил в знакомого во время преследования зверя. Мужчина решил, что в кустах находится медведь. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Трагедия произошла неподалеку от села Карасёво. Двое мужчин отправились на охоту вместе. По предварительным данным, 47-летний участник заметил движение среди кустарника и открыл огонь из ружья.
Пуля попала в его 42-летнего приятеля. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми ранениями, однако врачи не смогли его спасти. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
При встрече с медведем главное — не паниковать и не пытаться убежать: зверь бегает значительно быстрее человека, а резкие движения могут спровоцировать нападение. Не смотрите ему прямо в глаза, не поворачивайтесь спиной и медленно отходите назад, спокойно разговаривая низким голосом. Если медведь встал на задние лапы, это не всегда означает агрессию — часто он пытается лучше рассмотреть или учуять человека. Не подходите к медвежатам, даже если рядом не видно медведицы: она почти наверняка находится поблизости и может защищать потомство.
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