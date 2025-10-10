Двое россиян похитили мужчину из-за неприязни и жестоко избили

10 октября 2025, 12:36

В Ленобласти задержали двух подозреваемых в похищении человека с избиением

Фото: Istock/IPGGutenbergUKLtd

В Ленинградской области двое местных жителей, 28 и 34 лет, оказались под стражей. Следствие предъявило им обвинение по статье «Похищение человека группой лиц с применением насилия, опасного для жизни и здоровья». Подробности сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.