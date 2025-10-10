Двое россиян похитили мужчину из-за неприязни и жестоко избили
В Ленинградской области двое местных жителей, 28 и 34 лет, оказались под стражей. Следствие предъявило им обвинение по статье «Похищение человека группой лиц с применением насилия, опасного для жизни и здоровья». Подробности сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
Инцидент произошёл 6 октября в посёлке Суйда Гатчинского района. Следствие установило, что ранее между 46-летним потерпевшим и матерью одного из подозреваемых произошёл конфликт. Двое мужчин решили отомстить за него.
Они подкараулили мужчину, избили его и связали руки пластиковыми хомутами. Затем злоумышленники силой затолкали потерпевшего в багажник автомобиля и перевезли на территорию садоводческого товарищества вблизи посёлка. Там они продолжили избиение.
Следователи проводят по уголовному делу все необходимые действия. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые способствовали совершению преступления.
Читайте также: