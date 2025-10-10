Фигурант дела об убийстве матери и ребёнка шокировал суд своими показаниями

10 октября 2025, 11:31

В Новосибирске запросили пожизненное для мужчины, убившего мать и дочь

Фото: Istock/undefined undefined

Гособвинитель потребовал назначить Фарходу Рахимзоде пожизненное лишение свободы по делу о двойном убийстве. Прения сторон по этому уголовному делу прошли в Новосибирском областном суде. Подробности сообщает «КП-Новосибирск».