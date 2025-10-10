Фигурант дела об убийстве матери и ребёнка шокировал суд своими показаниями
Гособвинитель потребовал назначить Фарходу Рахимзоде пожизненное лишение свободы по делу о двойном убийстве. Прения сторон по этому уголовному делу прошли в Новосибирском областном суде. Подробности сообщает «КП-Новосибирск».
Обвинение утверждает, что в январе 2024 года подсудимый совершил убийство 39-летней женщины и её пятилетней дочери. Мужчина знал, что потерпевшая недавно вернулась из Казахстана с крупной суммой денег, и решил убить её и ребёнка из корысти.
После этого он вывез тела в разные районы области, чтобы скрыть следы преступления, а затем похитил имущество и деньги жертвы на сумму более 5 миллионов рублей и уехал в Казахстан.
Подсудимый свою вину отрицает. Он заявил, что женщина сама наткнулась на нож во время ссоры, а девочку он случайно задушил, пытаясь успокоить. Гособвинение считает эти показания необоснованными. Приговор суд огласит через 10 дней.
