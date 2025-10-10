20-летняя мать жестоко избивала малолетних детей, а её приятель смеялся

10 октября 2025, 12:23

В Чапаевске мать истязала малолетних детей ремнём, снимая происходящее на видео

Фото: Istock/kieferpix

В Чапаевске следственные органы возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми. Поводом послужили видеозаписи, которые распространились в социальных сетях. Подробности сообщает «КП-Самара».