20-летняя мать жестоко избивала малолетних детей, а её приятель смеялся
В Чапаевске следственные органы возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми. Поводом послужили видеозаписи, которые распространились в социальных сетях. Подробности сообщает «КП-Самара».
На кадрах молодая женщина, 20-летняя Анастасия К., наносит удары ремнём своей малолетней дочери. Неизвестный молодой человек в это время снимает происходящее на телефон. По предварительной информации, причиной инцидента стал испачканный подгузник.
Волонтёры организации «Право на счастье», получившие видео, сообщили об антисанитарных условиях в квартире. Установлено, что дети часто оставались без присмотра и надлежащего ухода. После общественного резонанса ситуацию взяли на контроль.
СКР возбудил уголовное дело об истязании, а прокуратура проверяет действия должностных лиц. Троих малолетних детей изъяли из семьи и поместили в больницу. Решение об их дальнейшей судьбе сейчас принимают компетентные органы.
